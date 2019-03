Tommy Wieringa genomineerd voor de Man Booker Prize

De Nederlandse schrijver Tommy Wieringa staat met zijn boek 'The Death Of Murat Idrissi' (De dood van Murat Idrissi) op de longlist van dertien schrijvers die genomineerd zijn voor de Man Booker Prize 2019 in de categorie internationale literatuur.

De Britse prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een boek dat vertaald werd in het Engels en werd gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hij geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor literatuur. Gebruikelijk in deze categorie is dat naast de schrijver ook de vertaler wordt genomineerd.

Op de longlist staan naast Wieringa onder meer ook de Colombiaan Juan Gabriel Vásquez en vertaalster Anne McLean met 'The Shape Of The Ruins' (De vorm van ruïnes), en de Zweedse Sara Stridsberg en vertaalster Deborah Bragan-Turner met 'The Faculty Of Dreams'. Belgen staan er niet op de lijst.

De shortlist wordt op 9 april bekendgemaakt. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs is op 21 mei. Het boek van Wieringa is door Sam Garrett vertaald. De winnaar van de prijs ontvangt 50.000 pond (58.000 euro). Dat geld wordt gelijk verdeeld tussen schrijver en vertaler.