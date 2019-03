'Terug naar Reims': autobiografie over het leven van een homoseksuele arbeiderszoon

De linkse Franse socioloog Didier Eribon komt er in 'Terug naar Reims' achter dat zijn leven getekend is door een grote gespletenheid, die zijn leven opdeelt in verschillende identiteiten: homo, politiek links, afkomstig uit de arbeidersklasse. Het is ook een collectieve geschiedenis van het naoorlogse Frankrijk, wat het boek uniek maakt.