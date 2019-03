Slechts één Vlaming verovert plaats op shortlist Libris 2019

Johan de Boose is met zijn jongste roman 'Het Vloekhout' de enige Vlaming die dit jaar een kans maakt op Libris-literatuurprijs.

Johan de Boose is met zijn jongste roman 'Het Vloekhout' de enige Vlaming die dit jaar een kans maakt op de Libris-literatuurprijs. De jury heeft de longlist gereduceerd tot een shortlist met nog zes kandidaten. De drie andere Vlaamse kandidaten - Charles Ducal, Peter Terrin en Peter Verhelst - vielen af.

De vijf resterende Nederlandse auteurs zijn Jan van Aken met de historische roman 'De ommegang', Rob van Essen met 'De goede zoon', Esther Gerritsen met 'De trooster', Bregje Hofstede met 'Drift' en Ilja Leonard Pfeijffer met 'Grand Hotel Europa'.

Onder de zes genomineerden gelden, volgens de krant NRC, de romans van De Boose en Hofstede als 'verrassingen'. De romans van Pfeijffer, Van Aken en Gerritsen, daarentegen, zijn alle bestsellers geworden. Van Pfeijffers 'Grand Hotel Europa' zijn inmiddels al meer dan 50.000 exemplaren over de toonbank gegaan. Pfeijffer is een oud-winnaar van de Libris: in 2014 won hij met 'La Superba'.

Gerritsen haalt met haar 'De Trooster' al voor de vierde keer de shortlist, maar heeft het genoegen van een zege nog niet kunnen smaken. 'De ommegang' van Jan van Aken won eerder al de Bordewijk-prijs.

De zes kandidaten werden geplukt uit een 18 titels tellende longlist. Die longlist was het resultaat van een schifting onder 203 romans.

'De shortlist toont een staalkaart van stijlen, maar met één gemeenschappelijke deler: het zijn stuk voor stuk boeken die erin geslaagd zijn een verzonnen wereld zo overtuigend neer te zetten dat de lezer niet anders kan dan zich eraan over te geven, zich te laten meevoeren in onbekende hoofden, zich te verplaatsen in andere levens en andere denkwerelden. Om op die manier wellicht ook anders naar onze eigen wereld te kijken', schrijft de jury in het juryrapport.

Verrassende keuze

Hoewel de keuze dus als verrassend wordt beschouwd, oordeelde de jury dat 'Het Vloekhout' een 'buitengewoon originele bijdrage aan de Nederlandstalige literatuur' is en een 'stilistisch ijzersterke, prachtige compositie'. De roman wordt verteld vanuit het ik-perspectief van een stuk hout. 'Aanvankelijk deel van een oude olijfboom, legt deze spaander een duizelingwekkende tocht af door tweeduizend jaar geschiedenis', zo motiveert de jury voorts haar beslissing. 'Het stuk hout metamorfoseert op wonderlijke wijze : het wordt een deel van Christus' kruis, twaalf eeuwen later wordt het gebruikt voor een zeldzaam Russisch Maria-icoon, het wordt zelfs een fetisj in het atelier van de schilder (Kazimir) Malevitsj'.

De Libris Literatuurprijs, goed voor 50.000 euro, wordt toegekend aan de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Vorig jaar ging de prijs naar 'Wees onzichtbaar' van Murat Isik.

Voorzitter van de jury dit jaar is gewezen Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Zij maakt de winnaar bekend op 6 mei in het Amstel Hotel, live in Nieuwsuur op NPO2. De vooralsnog laatste Vlaamse winst dateert al van 2011, toen 'De maagd Marino' van Yves Petry werd bekroond.