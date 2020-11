Rudy Morren wint met 'Sneeuwspoor' de 23ste Hercule Poirotprijs. Het boek wordt uitgegeven bij uitgeverij Horizon. De Knack Hercule Poirotprijs bekroont jaarlijks het beste Vlaamse misdaadverhaal. De winnaar ontvangt een cheque van 5 000 euro en een Mont-Blanc pen, John F. Kennedy Special Edition FP. Het boek wordt uitgegeven bij Horizon.

Pat Craenbroek wint de Knack.be publieksprijs met 'Uitgekookt', een avontuurlijk verhaal vol ingehouden woede, uitgegeven bij Hamley Books.

'Conscience' van Marc Cloostermans wordt bekroond met de 'Fred Braeckman-award' voor het beste debuut. Het boek verschijnt bij Houtekiet. De jury prijst het boek als een modern, psychologisch en literair mysterie vol complexe personages dat blijft verrassen door zijn unieke en persoonlijke stijl.

De jury over 'Sneeuwspoor'

'In Sneeuwspoor wordt het leven van gynaecoloog Peter Vandervlught danig overhoop gehaald. Tijdens een routineoperatie maakt hij een fout die hem zijn baan en reputatie kunnen kosten. Veel erger is dat zijn vrouw en dochter slachtoffer worden van een misdaad.'

'Morren bevestigt met 'Sneeuwspoor' de grote verwachtingen na zijn debuut: dit is een auteur die volop durft te schrijven en je tot op de laatste bladzijde in de ban houdt. In Sneeuwspoor verrast hij opnieuw met een strak plot en personages van vlees en bloed. Dankzij een uitgekiende structuur weeft Morren een aantal verhaallijnen mooi door elkaar zodat langzaam duidelijk wordt wat er allemaal speelt. De temperatuur flirt een heel boek lang met het vriespunt, maar de spanning stijgt met elke bladzijde.'

Rudy Morren

Acteur Rudy Morren (57) was de voorbije decennia te zien vele Vlaamse tv-series. Bovendien schreef hij scenario's voor afleveringen van onder meer F.C. De Kampioenen (VRT), Deadline14/10 (VTM) en het gevangenisdrama Gent-West (Vier). Vorig jaar debuteerde hij als misdaadauteur met 'Wild vlees', een sterk gecomponeerd verhaal over drie broers die elk met hun demonen worstelen. Het boek kreeg zowel in Vlaanderen als in Nederland positieve kritieken.

Knack Hercule Poirotprijs

De Vlaamse thrillerauteurs een duwtje in de rug geven, dat was het doel toen Knack Weekend in 1998 de Knack Hercule Poirotprijs in het leven riep. Een ambitie die ruimschoots werd waargemaakt. Want zowel qua kwantiteit als kwaliteit staan de Vlaamse thrillers in 2020 aan de top. Voormalige laureaten zijn: Patrick Conrad, Toni Coppers, Louis van Dievel, Stan Lauryssens, Rudy Soetewey, Pieter Aspe, Jef Geeraerts, Luc Deflo en vele anderen.

Pat Craenbroek wint de Knack.be publieksprijs met 'Uitgekookt', een avontuurlijk verhaal vol ingehouden woede, uitgegeven bij Hamley Books.'Conscience' van Marc Cloostermans wordt bekroond met de 'Fred Braeckman-award' voor het beste debuut. Het boek verschijnt bij Houtekiet. De jury prijst het boek als een modern, psychologisch en literair mysterie vol complexe personages dat blijft verrassen door zijn unieke en persoonlijke stijl.De jury over 'Sneeuwspoor''In Sneeuwspoor wordt het leven van gynaecoloog Peter Vandervlught danig overhoop gehaald. Tijdens een routineoperatie maakt hij een fout die hem zijn baan en reputatie kunnen kosten. Veel erger is dat zijn vrouw en dochter slachtoffer worden van een misdaad.''Morren bevestigt met 'Sneeuwspoor' de grote verwachtingen na zijn debuut: dit is een auteur die volop durft te schrijven en je tot op de laatste bladzijde in de ban houdt. In Sneeuwspoor verrast hij opnieuw met een strak plot en personages van vlees en bloed. Dankzij een uitgekiende structuur weeft Morren een aantal verhaallijnen mooi door elkaar zodat langzaam duidelijk wordt wat er allemaal speelt. De temperatuur flirt een heel boek lang met het vriespunt, maar de spanning stijgt met elke bladzijde.' Rudy MorrenActeur Rudy Morren (57) was de voorbije decennia te zien vele Vlaamse tv-series. Bovendien schreef hij scenario's voor afleveringen van onder meer F.C. De Kampioenen (VRT), Deadline14/10 (VTM) en het gevangenisdrama Gent-West (Vier). Vorig jaar debuteerde hij als misdaadauteur met 'Wild vlees', een sterk gecomponeerd verhaal over drie broers die elk met hun demonen worstelen. Het boek kreeg zowel in Vlaanderen als in Nederland positieve kritieken. Knack Hercule PoirotprijsDe Vlaamse thrillerauteurs een duwtje in de rug geven, dat was het doel toen Knack Weekend in 1998 de Knack Hercule Poirotprijs in het leven riep. Een ambitie die ruimschoots werd waargemaakt. Want zowel qua kwantiteit als kwaliteit staan de Vlaamse thrillers in 2020 aan de top. Voormalige laureaten zijn: Patrick Conrad, Toni Coppers, Louis van Dievel, Stan Lauryssens, Rudy Soetewey, Pieter Aspe, Jef Geeraerts, Luc Deflo en vele anderen.