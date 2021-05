De vakjury van de Libris Literatuur Prijs 2022 wordt voorgezeten door Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam.

Aboutaleb zal samen met de andere juryleden de ingezonden romans van 2021 lezen en beoordelen en uit het aanbod een longlist, shortlist en winnaar kiezen.

Naast Aboutaleb zetelen ook in de jury: Katja de Bruin (chef boekenredactie VPRO Gids), Femke Essink (neerlandicus en literair criticus voor De Groene Amsterdammer), Alicja Gescinska (filosofe, schrijfster) en Theo Hakkert (literair journalist/recensent).

De Libris Literatuur Prijs is de prestigieuze onderscheiding voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar met een prijzengeld van in totaal 65.000 euro (2.500 euro voor elk van de zes genomineerde auteurs en 50.000 euro voor de winnaar). De winnaar ontvangt ook een bronzen legpenning, ontworpen door Irma Boom.

De Libris Literatuur Prijs 2021 werd vorige week toegekend aan de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers voor zijn roman 'Cliënt E. Busken'.

Aboutaleb zal samen met de andere juryleden de ingezonden romans van 2021 lezen en beoordelen en uit het aanbod een longlist, shortlist en winnaar kiezen. Naast Aboutaleb zetelen ook in de jury: Katja de Bruin (chef boekenredactie VPRO Gids), Femke Essink (neerlandicus en literair criticus voor De Groene Amsterdammer), Alicja Gescinska (filosofe, schrijfster) en Theo Hakkert (literair journalist/recensent). De Libris Literatuur Prijs is de prestigieuze onderscheiding voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar met een prijzengeld van in totaal 65.000 euro (2.500 euro voor elk van de zes genomineerde auteurs en 50.000 euro voor de winnaar). De winnaar ontvangt ook een bronzen legpenning, ontworpen door Irma Boom. De Libris Literatuur Prijs 2021 werd vorige week toegekend aan de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers voor zijn roman 'Cliënt E. Busken'.