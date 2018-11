Lukas De Vos Europakenner Opinie

Ring Est van de Waalse thriller-schrijfster Isabelle Corlier: een verademend debuut

Voor een debuut is Ring Est van Isabelle Corlier een verademing. De de doorwrochte schets van de personages maakt, ondanks hun overbelichte ontsporingen, veel goed van wat er nog mangelt aan de plot. Corlier is een belofte, die het échte vertalen waard is.