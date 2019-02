Peter Franck wint eerste 'Fintro Prijs Spannend Boek

Op de vooropening van de Foire du Livre in Brussel, de Franstalige tegenhanger van de Boekenbeurs, is Peter Franck uitgeroepen tot winnaar van de nieuwe manuscriptenwedstrijd van Fintro met zijn debuut 'Om dringende reden'. Fintro zal de uitgave van het boek bij Standaard Uitgeverij financieren. Daarnaast hangt aan de 'Fintro Prijs Spannend Boek' ook een bedrag van duizend euro vast.

De 'Fintro Prijs' is een initiatief van Fintro en Boek.be, dit jaar in samenwerking met Standaard Uitgeverij en Creatief Schrijven. Enkel Nederlandstalige literaire thrillers, spannende boeken en detectives, geschreven door een Vlaming wiens werk nooit eerder werd uitgegeven, kwamen in aanmerking,

'De eerste editie van de Fintro Prijs was een schot in de roos', zegt misdaadauteur en juryvoorzitter Toni Coppers. 'Het bekroonde manuscript is een sterk en spannend verhaal van een debutant waar we in de toekomst nog van zullen horen. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze literaire prijs een vaste waarde wordt.'