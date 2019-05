Overleeft lezen in tijden van Netflix? 'Veel mensen weten niet hoe je écht in een boek moet duiken'

Katrien Elen Freelancejournaliste

Als het over onze leesgewoonten gaat, horen we alleen maar onheilsberichten in de pers. Ook de Duitse uitgeefster Felicitas von Lovenberg stelt vast dat lezen op zijn retour is, terwijl lezers het net zo heilzaam en prettig vinden. Over deze paradox schrijft ze in Lezen in tijden van Netflix. 'We leven in deelcultuur, maar de leeservaring leent zich daar moeilijk toe.'

'De echte reden waarom mensen minder lezen is omdat de concentratiespanne is afgenomen.'