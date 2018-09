Nelleke Noordervliet wint prestigieuze Constantijn Huygens-prijs voor literatuur

Nelleke Noordervliet krijgt de prijs voor haar hele oeuvre, maakte de Jan Campert-Stichting bekend namens de gemeente Den Haag. Dat gebeurde in het radioprogramma Kunststof op de Nederlandse publieke omroep.

Noordervliet debuteerde in 1987 met haar boek 'Tine of De dalen waar het leven woont'. Ze schreef verhalen, essays, boeken over geschiedenis en een aantal succesvolle romans.

'Uit haar werk spreekt steeds de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden. Ze gebruikt haar aanzienlijke stilistische en vertelkwaliteiten om in literatuur iets wezenlijks te zeggen over de wereld', aldus de organisatie.

De Constantijn Huygens-prijs wordt sinds 1947 jaarlijks uitgereikt. De literaire prijs is vernoemd naar de dichter en geleerde Constantijn Huygens (1596-1687). Aan de prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden.

Eerdere recente laureaten zijn Atte Jongstra (2016), Adriaan van Dis (2015), Mensje van Keulen (2014) en Tom Lanoye (2013). Vorig jaar won dichter Hans Tentije.