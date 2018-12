Negende editie Toast Literair: brunch met grote literaire namen

Ongeveer 200 lokale afdelingen in Vlaanderen en Brussel organiseren dan een sprankelend aperitief, een heerlijk ontbijt of nog een andere activiteit waarbij auteurs een lezing geven. 'Het literaire feestje is het ideale moment om auteurs in contact te brengen met hun publiek', luidt het.

Onder meer Saskia De Coster, Oscar van den Bogaard, Alicja Gescinka, Peter Terrin, Joke van Leeuwen, Stefan Hertmans, Lize Spit, Bart Moeyaert en Maud Vanhauwaert maken hun opwachting tijdens Toast Literair.

Naast gevestigde waarden, nodigt het Davidsfonds ook jong, lokaal talent uit. De vorige editie bracht zowat 10.000 literatuurliefhebbers op de been.