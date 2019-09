Maarten Inghels trok met romanschrijver Vincent Van Meenen naar het Griekenland in crisis

Het derde boek van romanschrijver Vincent Van Meenen (°1989) is een liefdesverhaal tegen de achtergrond van Griekenland in crisis. In We houden zo van Anthi doet Van Meenen het verhaal van zijn relatie met de Griekse Anthi, zijn vrijwilligerswerk in de anarchistische wijk Exarcheia, en het verval van een antiek land. Schrijver Maarten Inghels volgde hem naar Athene om de scherven te lijmen.

© MAARTEN INGHELS

I Lange tijd vond ik Vincent Van Meenen een van de irritantste figuren die er in de stad rondliepen en ik ben er zeker van dat hij over mij hetzelfde dacht. De jonge beloftevolle schrijver maakte YouTube-vlogs, waarin hij met paarsgelakte vingernagels aanstellerig zijn publiek toesprak. Toen hij de schrijfwedstrijd Write Now won, fantaseerde hij een biografie bij elkaar. 'Werkt afwisselend in New York en Antwerpen.' Alle kranten namen het klakkeloos over. Hij acteerde op uitmuntende wijze de ambitieuze schrijver die hij wilde zijn.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×