Senior writer Ewald Pironet dook voor u in zijn boekenkast en haalde er deze vijf must-reads uit.

1. De draagbare encyclopedie van de domheid - Matthijs van Boxsel

Aan domheid valt niet te ontsnappen, ze is de motor van onze cultuur en van de beschaving. Een slim, erudiet en ontregelend boekje, ook al is 'geen mens intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen'. Uitgegeven door Querido, 308 blz. Karel van het Reve was de absolute meester van het essay in de Lage Landen. Na 'Karel van het Reve voor beginners' is er nu een verzameling 'voor gevorderden'. Met 'losse invallen over westerse waarden', maar evengoed 'in het voetspoor van Alfons de Ridder'. Altijd scherp en helder en véél beter geschreven dan de romans van zijn broer Gerard. Uitgegeven door Van Oorschot, 483 blz. Eyeopener over bedrijven en organisaties (Champions League!) die steeds groter worden, met alle funeste gevolgen. Uitgegeven door Lannoo/Spectrum, 236 blz. Zes jaar geleden verschenen maar hyperactueel: over hoe de vrije markt en een centrale overheid elkaar moeten aanvullen want 'het enige wat telt, is de welvaart van de mensen'. Uitgegeven door Lannoo, 236 blz. Een verzameling essays over de ontwikkelingen in Vlaanderen/België en Nederland de afgelopen 75 jaar. Met aandacht voor sociale zekerheid, economie, kolonies, defensie, mensenrechten, literatuur en veel meer. Over hoe de dichtste buren overeenstemmen én verschillen. Uitgegeven door Ons Erfdeel, 189 blz.