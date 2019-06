Koen Peeters schreef een ode aan Belgiës enige badstad: 'De feestelijke onrust van Oostende is uniek'

Peter Casteels Redacteur Knack

Voor veel Vlamingen is Oostende nog altijd het einde van de wereld. Ze vluchten er voor even heen, of gaan er wonen op hun oude dag. Ook voor veel kunstenaars was de badstad een reddingsoord. 'Misschien wordt de mislukking hier wel draaglijk', zegt Koen Peeters, die de stad portretteert in Kamer in Oostende.

'Met schilder en goede vriend Koen Broucke ben ik elke maand twee dagen naar Oostende getrokken om de stad echt te leren kennen.' © Karoly Effenberger