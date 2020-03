Kinderen die dagelijks in een boek lezen, scoren beter in schooltests. Stripverhalen of magazines lezen heeft niet hetzelfde effect. Dat blijkt uit de resultaten van een Spaans-Britse studie.

Onderzoekers van de universiteit van Malaga en University College London (UCL) keken naar 43.000 leerlingen van 10 en 11 jaar en onderzochten hen opnieuw toen ze de leeftijd van 13 en 14 jaar hadden bereikt.

Ze ontdekten dat de leerlingen die dagelijks in een kwalitatief boek lazen, betere schoolresultaten hadden, zowel voor taal als wiskunde.

De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in Oxford Review of Education.

Boek beter dan kortverhaal

Het gemiddelde cijfer van leerlingen die boeken lezen, steeg met 0,22 punten, wat overeenkomt met 3 maanden extra academische groei op de middelbare school.

De kinderen die aangaven dat ze dagelijks de krant, een strip of in een magazine lezen, bleken niet over dit bijkomende voordeel te beschikken. Kinderen die vaak kortverhalen lezen hadden ook betere resultaten, maar minder uitgesproken dan zij die elke dag in een boek lezen.

Deze bevindingen hebben volgens de onderzoekers belangrijke implicaties voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers. 'In een wereld die steeds meer digitaliseert is het dus belangrijk om jonge mensen voldoende aan te moedigen om tijd te vinden om een goed boek te lezen', zegt John Jerrim van UCL, coauteur van de studie. 'Minder complexe en minder inspannende vormen van lezen hebben niet dezelfde voordelen voor hun cognitieve ontwikkeling en mogen eigenlijk niet als leestijd worden geteld.'

'Onze resultaten tonen aan dat het niet enkel van tel is dat kinderen en jongeren lezen, maar vooral wat ze lezen', concludeert hoofdauteur Luis Alejandro Lopez-Agudo van de universiteit van Malaga.

Onderzoekers van de universiteit van Malaga en University College London (UCL) keken naar 43.000 leerlingen van 10 en 11 jaar en onderzochten hen opnieuw toen ze de leeftijd van 13 en 14 jaar hadden bereikt.Ze ontdekten dat de leerlingen die dagelijks in een kwalitatief boek lazen, betere schoolresultaten hadden, zowel voor taal als wiskunde. De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in Oxford Review of Education. Boek beter dan kortverhaalHet gemiddelde cijfer van leerlingen die boeken lezen, steeg met 0,22 punten, wat overeenkomt met 3 maanden extra academische groei op de middelbare school.De kinderen die aangaven dat ze dagelijks de krant, een strip of in een magazine lezen, bleken niet over dit bijkomende voordeel te beschikken. Kinderen die vaak kortverhalen lezen hadden ook betere resultaten, maar minder uitgesproken dan zij die elke dag in een boek lezen.Deze bevindingen hebben volgens de onderzoekers belangrijke implicaties voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers. 'In een wereld die steeds meer digitaliseert is het dus belangrijk om jonge mensen voldoende aan te moedigen om tijd te vinden om een goed boek te lezen', zegt John Jerrim van UCL, coauteur van de studie. 'Minder complexe en minder inspannende vormen van lezen hebben niet dezelfde voordelen voor hun cognitieve ontwikkeling en mogen eigenlijk niet als leestijd worden geteld.''Onze resultaten tonen aan dat het niet enkel van tel is dat kinderen en jongeren lezen, maar vooral wat ze lezen', concludeert hoofdauteur Luis Alejandro Lopez-Agudo van de universiteit van Malaga.