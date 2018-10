Jos Pierreux wint de Knack Hercule Poirotprijs 2018

Op de eerste dag van de Boekenbeurs in Antwerp Expo is auteur Jos Pierreux in de prijzen gevallen met zijn boek 'Niets erger dan spijt'. Hij won er de 21ste Knack Hercule Poirotprijs mee, die jaarlijks het beste Vlaamse misdaadverhaal bekroont. De auteur kreeg een cheque van 5.000 euro en een Montblanc-pen.

Jos Pierreux (1957) is afkomstig uit Pepingen en woont in Halle. Jarenlang schreef hij tussen vijf en zeven uur 's ochtends om daarna naar zijn bouwbedrijf te vertrekken. Sinds 2012 is hij bouwondernemer af en 'professioneel misdaadauteur'. Pierreux werd al drie keer voor de Hercule Poirotprijs genomineerd en kan hem nu dus eindelijk op zijn naam schrijven.

Wie ook prijzen in de wacht sleepten, zijn Toni Coppers, die de Publieksprijs kreeg voor 'De jongen in het graf' en Maja Wolny die met 'De Boekenmoordenaar' bekroond werd met de Fred Braeckman-award voor het beste thrillerdebuut.

Juryleden van de Hercule Poirotprijs waren dit jaar voorzitter Geert Lambrecht (Knack Line Extensions), LindaAsselbergs (Knack Weekend), Johanna Spaey (Knack Focus, Feeling, en zelf laureate in 2005), Lukas De Vos (nws vrt.be, knack.be) , Patrick Van Gompel (VTM-nieuws) en John Vervoort (Het Nieuwsblad - De Standaard).