Johan Harstad wint Europese Literatuurprijs met 'Max, Mischa & het Tet-offensief'

De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De vakjury bestond dit jaar uit voorzitter Anna Enquist, schrijver en recensent Kees 't Hart, boekhandelaren Nienke Willemsen (Literaire Boekhandel Lijnmarkt, Utrecht) en Hein van Kemenade (Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Breda), en literair vertaler Saskia van der Lingen (ELP-laureaat 2017).

'Max, Mischa & het Tet-offensief' is het verhaal van Max Hansen, die in de jaren zeventig en tachtig opgroeit in het Noorse Stavanger. Daar geeft hij uiting aan zijn fascinatie voor de Vietnamoorlog door met zijn vriendjes het Tet-offensief - de onverwachte aanval van de Vietcong op de Amerikanen - na te spelen. Als tiener verhuist hij (noodgedwongen) met zijn vader naar de Verenigde Staten, naar New York. Daar probeert hij zin te geven aan zijn nieuwe bestaan samen met zijn beste vriend Mordecai, zijn geliefde Mischa en zijn oom en Vietnam-veteraan Owen, alle drie net als Max ontheemde migranten.

Achtbaan van de recente geschiedenis

'Een overrompelende roman,' aldus de jury, 'die de lezer meesleurt in de achtbaan van de recente geschiedenis.' De vertalers hebben met deze duo-vertaling een tour de force geleverd, waarbij de vele verwijzingen van de auteur naar bestaande én fictieve kunstwerken, films en toneelstukken een bijzondere uitdaging vormden.

Ook zijn de juryleden onder de indruk van de kernachtige, met gevoel voor humor geformuleerde zinnen die de essentie van het leven raken, zoals op de laatste pagina van het 1.232 pagina's tellende boek: 'Dat alles beweging is. Stilstand bestaat niet. Er bestaan alleen te veel woorden.'

De jury heeft met deze prijs een roman willen bekronen die zij bewondert om haar briljante stijl en veelomvattendheid, een roman waarin de 'veelheid' als stijlfiguur dient om de onvermijdelijke loop der dingen in het leven voelbaar te maken.

Johan Harstad (Stavanger, 1979) brak door met de cultroman 'Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?' Daarna verschenen Hässelby, Darlah en de verhalenbundel Ambulance.

Paula Stevens verzorgde deze Harstad-vertalingen, en vertaalde werk van onder anderen Per Petterson, Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen, Åsne Seierstad en Karl Ove Knausgård.

Edith Koenders vertaalde eerder Deense auteurs als Dorthe Nors, Hans Christian Andersen, Søren Kierkegaard, Peter Høeg en Erling Jepsen. Over de vertaling van de nu bekroonde roman schreven ze voor de website van Athenaeum en het Letterenfonds.

Uitreiking

De Europese Literatuurprijs wordt op 31 oktober voor de achtste keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro voor de schrijver en vijfduizend voor de vertalers van het bekroonde boek.

Vorig jaar ging de prijs naar Max Porter en vertaler Saskia van der Lingen voor Verdriet is het ding met veren. Eerder wonnen onder meer Sandro Veronesi en Rob Gerritsen, Jenny Erpenbeck en Elly Schippers, Julian Barnes en Ronald Vlek, en Marie Ndiaye en Jeanne Holierhoek.