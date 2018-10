'Is er in heel Vlaanderen niemand meer te vinden die een échte literatuurprijs wil organiseren?'

De Boekenbeurs gaat vernieuwen. Ik kan me daar weinig bij voorstellen, maar ze wil in elk geval af van het imago dat ze alleen kookboeken in de aanbieding heeft. En daar hoort een nieuwe literaire prijs bij: de Fintro Prijs Spannende Boeken. Vlamingen die nog nooit een boek hebben gepubliceerd, kunnen een manuscript insturen. Een jury beslist welke tekst de beste is, waarna die door Standaard Uitgeverij professioneel wordt uitgegeven. De auteur krijgt ook nog eens 1000 euro. Elk jaar gaat het om een ander ge...