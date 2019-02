Iraans-Koerdische asielzoeker op eiland Manus wint voorname Australische literatuurprijs

Boochani won donderdag in Melbourne de Victorian Prize for Literature, de literatuurprijs van de staat Victoria, met zijn 100.000 Australische dollar (ongeveer 63.500 euro) de hoogst gedoteerde literatuurpijs van het land. Maar Boochani kon de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Hij mag het eiland Manus, waar hij woont sinds 2013, niet verlaten.

De asielzoeker kreeg de prijs voor zijn boek 'No friend but the mountains: writing from Manus prison' ('Geen vriend buiten de bergen: schrijven vanuit de gevangenis van Manus'). Zijn debuut kreeg ook de prijs voor beste non-fictieboek, goed voor 25.000 dollar (ongeveer 16.000 euro). Boochani schreef het boek volgens zijn uitgever met sms-berichten die hij uit Manus aan helpers in Australië stuurde.

Australië brengt sinds 2012 in Manus asielzoekers onder die met boten probeerden om Australië te bereiken. Artsen en vluchtelingenwerkers hebben de precaire omstandigheden ginds al meermaals aangeklaagd. Australië krijgt ook internationaal heel wat kritiek.

In afwezigheid van Boochani nam zijn vertaler Omid Tofighian de prijs in ontvangst. Boochani zelf sprak in een interview met de krant The Age van 'tegenstrijdige gevoelens'. 'Ik wil dit niet vieren, zolang ik rond mij nog zoveel onschuldige mensen zie lijden', zei hij. 'Geef ons vrijheid. We hebben geen misdrijf begaan. We zoeken alleen maar asiel.' Hij beschuldigde Australië van een 'barbaarse politiek'.

Boochani leefde jarenlang met honderden andere vluchtelingen en migranten achter een stalen hek in een asielcentrum op Manus. Nadat het Papoea-Nieuw-Guinese hooggerechtshof hun opsluiting illegaal bevond, werden ze overgebracht naar een ander, open centrum op het kleine eiland in de Stille Oceaan.

Volgens zijn uitgever heeft Boochani een diploma politieke wetenschappen, dat hij behaalde in Teheran. Hij noemt zichzelf journalist, schrijver en filmmaker.