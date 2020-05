In beeld: foute foto's van 'ons Congo'

Congo is 60 jaar onafhankelijk. Voor zijn boek 'Wit-zwart in zwart-wit' dook historicus Paul Van Damme in de koloniale fotografie, op zoek naar de verhoudingen tussen kolonialen en Congolezen. 10 veelzeggende beelden.

Lees hier een interview met Paul Van Damme.

