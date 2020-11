De Franse auteur Hervé Le Tellier wint dit jaar de Prix Goncourt, de meest prestigieuze literaire prijs in de Franstalige wereld, met zijn roman 'L'Anomalie'.

De Franse auteur Hervé Le Tellier wint dit jaar de Prix Goncourt, de meest prestigieuze literaire prijs in de Franstalige wereld, met zijn roman 'L'Anomalie'. Dat is bekendgemaakt op een online conferentie.

De 63-jarige Le Tellier is wiskundige van opleiding en was vroeger journalist. Hij is voorzitter van de internationale literaire groep Oulipo. Hij won de Prix Goncourt voor 'L'Historiographe du royaume' van Maël Renouard.

De Franse auteur Hervé Le Tellier wint dit jaar de Prix Goncourt, de meest prestigieuze literaire prijs in de Franstalige wereld, met zijn roman 'L'Anomalie'. Dat is bekendgemaakt op een online conferentie.De 63-jarige Le Tellier is wiskundige van opleiding en was vroeger journalist. Hij is voorzitter van de internationale literaire groep Oulipo. Hij won de Prix Goncourt voor 'L'Historiographe du royaume' van Maël Renouard.