Herman Van Rompuy, Dirk Draulans, en een ode aan Joseph Roth: dit is de Knackdag op de Boekenbeurs

Het programma van de Knack-dag op de Boekenbeurs ziet er als volgt uit:

11.00 uur: Dirk Draulans

Hoezo, de mens is de maat van alle dingen? We zijn omringd door levende wezens waarvan we nauwelijks iets afweten. Daar probeert Dirk Draulans verandering in te brengen met zijn columns in Knack, die nu zijn gebundeld in Beestenboel. Zijn collega Ann Peuteman praat met hem over de mens in het beest, en vice versa.

12.00 uur: Johan Van Overtveldt en Alexander De Croo

De ene schreef met De eeuw van de vrouw een boek over feminisme voor mannen, de andere heeft het in Sisyphus achterna over de bankencrisis. Knack-redacteur Peter Casteels gaat na of ministers Alexander De Croo (Open VLD) en Johan Van Overtveldt (N-VA) elkaars boek wel hebben gelezen.

13.00 uur: Chris De Stoop

In zijn nieuwe boek, Wanneer het water breekt, vertelt oud-journalist Chris De Stoop het verhaal van een Vietnamese visser die jaren geleden als bootvluchteling naar Vlaanderen kwam. Ann Peuteman praat met hem over mensen die op een gammel bootje de oceaan oversteken, en over hun zoektocht naar een nieuwe thuis.

14.00 uur: Ian Kershaw

In Een naoorlogse achtbaan beschrijft de gerenommeerde Britse historicus Ian Kershaw de turbulente Europese geschiedenis vanaf 1950. Knack-redacteur Jeroen Zuallaert heeft het met Kershaw over hoe dat getroebleerde verleden vandaag doorwerkt.

Gesprek in het Engels

15.00 uur: Els Snick en Tommy Wieringa

Met Spoken in Moskou - reportages en brieven uit Rusland stelde Els Snick voor de vijfde keer een bundel samen met werk van de Oostenrijk-Hongaarse schrijver Joseph Roth.

Simon Demeulemeester vraagt aan Snick en de Nederlandse succesauteur Tommy Wieringa waarom wij Roth moeten blijven lezen, en hoe zijn werk ons de omwentelingen van vandaag kan helpen begrijpen.

16.00 uur: Paul Scheffer

De Nederlandse hoogleraar Paul Scheffer is een van de meest toonaangevende denkers over migratie. Al sinds zijn achttiende is hij geïntrigeerd door grenzen - meteen ook het thema van zijn nieuwste boek, De vorm van vrijheid. Hoeveel grenzen hebben we nodig om onze veiligheid te garanderen? En zijn die te verzoenen met onze vrijheid? Jeroen de Preter gaat met Scheffer in gesprek.

17.00 uur: Herman Van Rompuy

Verwacht van de Anti-memoires van Herman Van Rompuy geen onthullingen over lang vergeten crisissen of afrekeningen met politieke tegenstanders, maar wel onvervalste levenslessen van een man die meer dan veertig jaar heeft meegedraaid in de nationale en de internationale politiek. Samen met Ann Peuteman blikt hij terug op zijn publieke leven en wat ervan overblijft.