Hannelore Bedert na de crash: 'Deze keer kan niemand zeggen dat ik weer aan het navelstaren ben'

Drie jaar geleden vond haar man haar in tranen achter haar bureau. Huilend om alles en om niks. Op het computerscherm stond een vacaturesite open waar ze de laatste uren doorheen had zitten scrollen. Hannelore Bedert was op. Ze wou breken met de muziekwereld, de criticasters en de eeuwige twijfel. De piano was vergif en ze kreeg amper nog twee woorden na elkaar op papier gezet.

...