Grootste literaire brunch van Vlaanderen: ontbijt met Griet op de Beeck en Stefan Hertmans

Op zondag 20 januari 2019 nodigen verschillende Davidsfonds afdelingen in elke provincie een auteur uit bij een heerlijk ontbijt of een sprankelend aperitief. Het ideale moment dus om als lezer in contact te komen met schrijvers tijdens lezingen, literaire wandelingen, theatervoorstellingen of andere literaire evenementen. In elke provincie betreden bekende auteurs het podium:

In West-Vlaanderen klinken onder andere Saskia De Coster en Lara Taveirne mee op het nieuwe jaar. Saskia De Coster vertelt in Kortrijk over haar zeven romans, waaronder Eeuwige roem (2006) en Wat alleen wij horen (2015). In Brugge is schrijfster Lara Taveirne te gast bij een royaal ontbijtbuffet en aperitief.

Oost-Vlaanderen krijgt met Griet Op de Beeck en Oscar Van den Boogaard ook grote namen over de vloer. Griet Op de Beeck bespreekt in Stekene drie fragmenten uit haar derde boek Gij nu (2017) en raakt zo de thema's van al haar boeken aan. In Kruishoutem komt Oscar van den Boogaard langs voor een interview over zijn veelbesproken boek Kindsoldaat (2018), waarin hij schrijft dat hij een zoon is van de Nederlandse prins Bernhard.

In Antwerpen zijn onder meer Joke van Leeuwen, Stefan Hertmans, Kristien Hemmerechts en Lize Spit te gast. In het Antwerpse Letterenhuis geeft Joke van Leeuwen een literaire voordracht en kunt u daarna de literaire archieven bezoeken. In Vorselaar vertelt Stefan Hertmans over De bekeerlinge (2016) en Kristien Hemmerechts heeft het in Reet over het leven en werk van Herman de Coninck. En in Onze-Lieve-Vrouw-Waver is Lize Spit te gast, waar ze haar debuut Het smelt (2016) bespreekt.

Vlaams-Brabant nodigt voor Toast Literair onder andere Bart Moeyaert en Toni Coppers uit. Bart Moeyaert vertelt in Leuven over het gezin waarin hij opgroeide, zijn boeken en ideeën. In Tienen is thrillerauteur Toni Coppers te gast.

In Limburg nemen Mustafa Kör, Maarten Goethals en Max Temmerman deel aan Toast Literair in Genk. De drie dichters zoeken er de juiste woorden om de relaties met hun vaders te duiden. En in Eksel is Jan Hautekiet te gast. Hij deelt er de mooiste wijsheden van onze ouders en grootouders uit zijn boek Ons moeder zei altijd (2017) dat hij samen met Veronique De Trier schreef.

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten per provincie vindt u op Toast Literair.