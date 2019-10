's Werelds grootste boekenbeurs, de Frankfurter Buchmesse, wordt vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit.

Noorwegen is dit jaar eregast met Mette-Marit als ambassadrice van de Noorse literatuur in het buitenland. Frankfurt is de rest van de week het kloppend hart van de internationale mediawereld.

Met ongeveer 7.500 exposanten uit ruim honderd landen, 285.000 bezoekers, meer dan 4.000 evementen en 10.000 geaccrediteerde journalisten en bloggers is de Frankfurter Buchmesse de grootste handelsbeurs voor alles wat met publiceren te maken heeft. 'Hier gebeurt het allemaal en er komen van over de hele wereld uitgeverijen en standhouders. Er worden heel veel nieuwe boeken voorgesteld, er worden zelfs soms al ter plekke deals gesloten voor grote titels.

Op de beurs zelf worden heel wat lezingen gegeven door auteurs en illustratoren. Het is belangrijk om er te staan als uitgeverij om jezelf op de kaart te zetten', zegt Jens De Wit van Boek.be. Vlaanderen is dan ook vertegenwoordigd met onder meer Literatuur Vlaanderen, Standaard Uitgeverij, Pelckmans uitgevers, Zuidnederlandse uitgeverij, Mercatorfonds...

Frankfurter Buchmesse © AFP

Het project is het grootste buitenlandse culturele initiatief ooit voor Noorwegen. De Noorse kroonprins Haakon en zijn echtgenote Mette-Marit zijn sinds vorige week in Duitsland. Vrijdag openden ze in Düsseldorf een tentoonstelling over de Noorse schilder Edvard Munch. Zaterdag bezochten ze een boekhandel in Berlijn die gespecialiseerd is in Noorse literatuur. Maandag vertrokken ze met een heuse 'literatuurtrein' via Berlijn en Keulen naar Frankfurt.

Prinses Mette-Marit kreeg haar liefde voor literatuur met de paplepel ingegoten. Haar moeder las haar vroeger veel voor, al van toen Mette-Marit nog heel jong was. 'Ik herinner me nog goed Anne-Cath Vestly, de bekende Noorse schrijfster van kinderboeken. En heel veel Astrid Lindgren', zei ze in een interview in Die Welt.

Drie doelen

Noorwegen heeft zich als eregast drie doelen gesteld. Eerst en vooral de auteurs in het middelpunt van de belangstelling plaatsen. Het tweede grote doel is het bevorderen van het lezen. In de literatuurtrein zitten niet alleen zowat honderd auteurs, maar ook leerlingen. Het derde belangrijke onderwerp voor Noorwegen is de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te publiceren. Op de wereldranglijst inzake persvrijheid staat Noorwegen op de eerste plaats.

De Frankfurter Buchemesse vindt plaats van 16 tot 20 oktober. Van woensdag tot vrijdag is de beurs voor professionelen voorbehouden, in het weekend is het grote publiek welkom. Een ticket kost ongeveer zoveel als het betere boek.