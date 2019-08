In het vuistdikke Leven in het nu geeft zenboeddhist Tom Hannes inkijk in zijn filosofie van het bestaan. 'Aanvaard de wereld, maar blijf niet bij de pakken zitten.'

Vijftien jaar lang leefde Tom Hannes als zenmonnik, 'inclusief kaalkop en urenlang mediteren'. In 2011 gooide hij zijn monnikenkleed over de haag, stichtte een gezin en startte een gesprekspraktijk met wortels in de zenboeddhistische psychologie. Hij schreef een paar dunnere boeken over zenboeddhisme en stond bij een tributeband op het podium als David Byrne, David Bowie en Lou Reed. Oorspronkelijk was hij van plan om opnieuw een dun boekje te schrijven. 'De titel luidde: De flinterdunheid van het bestaan, zegt hij.' Het zou uiteindelijk Leven in het nu worden, een turf van bijna 450 bladzijden waarin hij op zoek gaat naar zingeving in turbulente tijden.

...