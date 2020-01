Elizabeth Wurtzel, de Amerikaanse auteur van het spraakmakende boek 'Prozac Nation' is op 52-jarige leeftijd overleden.

Elizabeth Wurtzel, de Amerikaanse auteur van het spraakmakende boek 'Prozac Nation' (in het Nederlands vertaald als 'Het land prozac') is op 52-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de krant Washington Post. Wurtzel stierf in een ziekenhuis in Manhattan aan de gevolgen van borstkanker.Wurtzel publiceerde het autobiografische werk Prozac Nation in 1994, op 26-jarige leeftijd. Ze vertelt in het boek openhartig over haar strijd tegen depressies en over de behandeling met het antidepressivum Prozac. Het boek leverde een belangrijke bijdrage aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen, een onderwerp dat zich tot dan eerder in de taboesfeer bevond. Prozac Nation werd in 2001 ook verfilmd.