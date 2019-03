De "schaamteloze pretentie" van Joost de Vries: 'De culturele elite lijdt aan zelfcensuur'

Joost de Vries is een belezen man. En die kennis etaleert de Nederlandse schrijver-journalist zonder veel scrupules in zijn nieuwe essay. Het tegendeel zou vreemd zijn: het is net de basisstelling van Echte pretentie. Waarom het zo irritant is en waarom we niet zonder kunnen. Veel weten is goed, vindt De Vries, en zo dompelt hij zijn lezer genadeloos onder in de ideeën van socioloog Pierre Bourdieu, schrijfster Susan Sontag, regisseur Alexander Payne, toneelschrijfster Yasmina Reza en vele anderen.

