We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Frans van Daele, diplomaat.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

De wereld van gisteren (Stefan Zweig, 1944)

Het meest aangrijpende bewijs van hoe erg het in Europa fout kan gaan. We hebben het nu 70 jaar goed gedaan, maar niets is onomkeerbaar. We moeten er blijven aan werken!

© GF

Le Modèle italien (Fernand Braudel, 1986)

Een aanrader omdat Braudel vanuit Italië bewijst hoezeer Europa een culturele beschavingsgemeenschap is. Of om Herman van Rompuy te citeren: Europa is een beschaving met meerdere culturen. Wat een rijkdom!

© GF

The Byzantine Commonwealth (Prins Dimitri Obolensky, 1971)

De Russisch-Britse edelman en Oxford-historicus bewijst wat de diplomatie allemaal vermag: vrede en voorspoed voor eenieder. Zonder diplomatie bestond Europa niet, en waren wij er allemaal des te armer om.