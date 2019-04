De Bergense dichter Carl Norac zal Els Moors vanaf Gedichtendag op 30 januari 2020 opvolgen als Dichter des Vaderlands.

Carl Norac wordt dan de nieuwe ambassadeur van de Belgische poëzie, over de taalgrenzen van het land heen. Dat meldt Poëziecentrum in een persbericht.

Vanaf 30 januari 2020 begint het ambt van Norac. Hij zal gedurende twee jaar gedichten schrijven geïnspireerd door heel het land, zijn geschiedenis en de actualiteit. Zijn missie: Belgische poëzie bekender maken doorheen het hele land.

De Bergenaar heeft 20 jaar in Frankrijk gewoond en verhuist dit jaar terug naar België, in de buurt van Oostende. 'Ik heb met plezier vernomen dat ik gekozen ben om de volgende Dichter des Vaderlands te worden', zei hij tijdens een persconferentie. 'De aankondiging draagt voor mij een grote symbolische en emotionele waarde, nu ik terug in België kom wonen, in Oostende.'

Vanaf 23 april is Norac de officiële ambassadeur onder Els Moors, en hij zal tot het einde van haar termijn meewerken aan enkele van haar projecten. Moors zal haar opvolger nog tot 2021 steunen van Nederlandstalige kant.

Carl Norac treedt in de voetsporen van Charles Ducal (2014-2015), Laurence Vielle (2016-2017) en Els Moors (2018-2019). Hij schreef meer dan 80 poëziebundels voor kinderen, vertaald in 47 talen. Verschillende van zijn werken, zoals 'Les mots doux', boekten wereldwijd succes.