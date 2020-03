De bibliotheken in Vlaanderen gaan digitaal in tijden van corona.

De bibliotheken in Vlaanderen gaan digitaal in tijden van corona. Zo krijgen leden van de bib gratis toegang tot de educatieve lees- en prentenboeken van Fundels. Ook het krantenarchief van Gopress wordt gratis opengesteld, zodat leerkrachten en leerlingen van thuis kunnen werken aan actualiteitsopdrachten. De toegang geldt zo lang de maatregelen rond het nieuwe coronavirus van kracht zijn.

De bibliotheken in Vlaanderen houden de deuren fysiek gesloten, maar een aantal diensten is dus wel online toegankelijk.

'Ouders en leerkrachten zoeken activiteiten om kleine en grote kinderen de komende weken bezig te houden. De bib bewijst in deze tijden haar nut met initiatieven rond digitale kinderboeken, kranten en tijdschriften', aldus Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect, digitaal steunpunt voor de bibliotheken.

