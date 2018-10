Bart Moeyaert: 'Ik heb mijn middelvinger getraind'

Een baksteen onder een glazen stolp. Het is een van de stukken-met-een-verhaal op het appartement van Bart Moeyaert, vier hoog in Antwerpen. 'Een stuk uit de vloer van het Gastlandpaviljoen op de Frankfurter Buchmesse dat ik bij de afbraak meegegrist heb', lacht hij. Het is een souvenir aan het intendantschap dat hem twee en een half jaar weghield van zijn schrijftafel. 'Tijdens interviews kreeg ik steevast de slotvraag: mis je het schrijven niet? Ik bleef ontkennen en glimlachen, maar het sneed al die tijd wel dat ik niet aan het doen was waar ik het meest voor leef. Toch genoot ik elk moment van het reusachtige project. Alsof ik met heel veel mensen samen een groot boek schreef. Zo troostte ik me ook. En met de gedachte dat het in november 2016 voorbij zou zijn en ik drie maanden later weer normaal zou functioneren.'

...