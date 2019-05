In de opvolger van zijn cultboek De barbaren laat Alessandro Baricco ons de wereld zien waarin we zonder het goed en wel te beseffen al meer dan tien jaar leven: de game.

De digitale wereld waarin we vandaag leven, met internet, smartphones, apps en clouds, is niet toevallig ontstaan. Hij is er gekomen om te verhinderen dat de grote tragedies van de twintigste eeuw zich zouden kunnen herhalen. Wie gelooft dat de technologische revolutie een mentale ommekeer heeft veroorzaakt, zit er dus naast: het is net andersom. Dat is toch het behoorlijk ontwrichtende uitgangspunt van The Game, het nieuwe boek van de gevierde Italiaanse schrijver en filosoof Alessandro Baricco. Zelf blijkt hij behoorlijk optimistisch, want hij is er echt van overtuigd dat de voorwaarden om de gruwel van de vorige eeuw nog eens te laten gebeuren volledig zijn ontmanteld. 'We mogen nooit vergeten dat er een tijd is geweest waarin we alles over zouden hebben gehad voor zo'n resultaat', schrijft Baricco. 'Maar tegenwoordig worden we al nerveus als ze ons vragen om in ruil daarvoor ons e-mailadres in te vullen.'

...