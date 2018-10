'Zwerfvuil in Vlaanderen kost een miljard euro'

'Op ongeveer 1 miljard euro', zegt Recover, een samenwerkingsverband tussen elf afvalintercommunales en de stad Antwerpen.

Recover liet het Nederlandse studiebureau KplusV de totale kost van rondslingerend afval berekenen. Dus niet alleen de kosten om het afval op te ruimen, maar ook de sociale, economische en milieukosten ervan. Zo kan zwerfvuil een buurt minder aantrekkelijk maken, het onveiligheidsgevoel aanwakkeren en de huizenprijzen doen dalen. Dieren die verpakkingen opeten, kunnen daarvan ziek worden. Zo zouden er in Vlaanderen elk jaar 6.000 koeien ziek worden door zwerfvuil. 'Indien we rekening houden met alle effecten van zwerfvuil, ligt de totale jaarlijkse maatschappelijke kost in de grootteorde van 1 miljard', stelt Recover.

Bij de intercommunale IDM uit Lokeren stelt men vast dat een derde van het verzamelde gewicht van het zwerfvuil uit pmd (drankverpakkingen) bestaat. 'Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het beleid uitgaat van een volledige financiële verantwoordelijkheid voor diegenen die dit op de markt brengen. Dat geldt wat ons betreft ook voor kauwgom en sigarettenpeuken', zegt Dirk Strubbe, directeur van IDM, in een persbericht.