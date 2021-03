Zaterdag zijn er in het centrum van Luik zware rellen uitgebroken na een 'Black Lives Matter'-betoging.

Volgens de lokale politie waren zaterdagnamiddag enkele honderden personen afgezakt naar het centrum van Luik 'met de bedoeling om schade aan te richten'. Ze vielen een motorrijder aan, die overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. Ook een andere politieagent raakte gewond. De relschoppers zouden ook een restaurant van fastfoodketen McDonald's geplunderd hebben.

De politie kwam masaal ter plaatse met drie waterkanonnen. Rond 16 uur bekogelden de relschoppers een politiecommissariaat en verschillende politievoertuigen in de buurt. Volgens de politie van Luik ging het om jongeren die bewust de confrontatie met de ordediensten opzochten.

De politie riep de bevolking vervolgens op om niet naar het centrum te komen. Ook liet de burgemeester van Luik een Be Alert-sms versturen naar de handelaars van het centrum om hun winkel te sluiten. Rond de Place Saint-Lambert stond rond 16.30 uur nog een grote politiemacht opgesteld, waar een vijftigtal relschoppers zich verzameld hadden aan bushokjes. Daarbij gooiden de relschoppers met allerlei projectielen naar de politie, die op haar beurt traangas inzette. Ook het stadhuis werd bekogeld, en er sneuvelden ruiten.

Zaterdagavond keerde de rust geleidelijk terug in het stadscentrum. Het aantal agenten nam ook af in de stad. De politie van Luik zegt dat er effectief een 'Black Lives Matter'-betoging gepland stond zaterdagmiddag. Aanleiding daarvoor was een gespierde arrestatie van een vrouw maandagvoormiddag op de Place Saint-Lambert in Luik.

