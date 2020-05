Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil met 4.000 extra hectare bos tegen 2024 de 'groenste inhaalbeweging ooit' realiseren. Maar rekent de regering zich niet rijk?

'Ik stel me kwetsbaar op.' Met de invoering van een digitale bosteller kan voortaan elke Vlaming bekijken hoeveel hectare bos erbij komt. Ook het aantal afzonderlijke bomen wordt in kaart gebracht. 'Mijn kabinet zei me dat ik het niet moest doen, maar het houdt mij en ons allemaal scherp', zei minister Zuhal Demir dinsdag in het Vlaams Parlement.

Die bosteller is een onderdeel van een groter bosuitbreidingsplan. Dat moet leiden tot 10.000 hectare extra bos tegen 2030. 4.000 hectare moet al klaargestoomd worden tegen 2024. 'Met de groenste inhaalbeweging ooit willen we samen samen twintig keer Monaco bebossen in Vlaanderen', zo beschreef Demir het.

De minister trekt daarvoor zo'n 122 miljoen euro uit. Daarnaast hoopt ze nog geld los te wrikken bij de Europese Unie. Dat geld is geen overbodige luxe, redeneert Demir. 'Door de corona-epidemie hebben veel mensen de waarde van groen herontdekt.'

Demir erkent evenwel dat grond duur is. De regering zal dus prioritair mikken op terreinen die al in overheidshanden zijn. Voor het overige wil ze de subsidiemechanismen voor particulieren die hun grond willen bebossen 'klantvriendelijk' maken.

Jaarlijkse 'boscongressen', waar de voortgang wordt gemonitord en goede leerlingen in de bloemetjes worden gezet, moeten de doelstellingen kracht bijzetten. Demir zal ook inzetten op 'bekende en minder bekende Vlamingen' die fungeren als 'bosambassadeurs'. Naar aanleiding van de Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe komt er zelfs een 'bosintendant' om als brugfiguur te dienen tussen Vlaanderen en de andere actoren.

Die communicatie zal dan ook belangrijk zijn. Opvallend in het hele plan is dat de Vlaamse regering grotendeels kijkt naar de inspanningen van derden. Zo staat de Vlaamse overheid zelf slechts voor 1.250 hectare in - minder dan een derde van die 4.000 hectare. Via een omweg van 750 hectare worden ook nog de lokale besturen betrokken. De helft van de doelstelling moet dus worden gerealiseerd door natuurverenigingen, bosgroepen en privé-eigenaars, inclusief bedrijven.

Die afhankelijkheid is meteen de achilleshiel van het plan, redeneert oppositiepartij Groen. 'Nu hangt de regering af van de goodwill van anderen', zegt parlementslid Mieke Schauvliege. Coalitiepartners CD&V en Open VLD vragen dan weer dat de landbouwsector meer wordt betrokken in de plannen.

Net als Schauvliege juicht ook SP.A'er Bruno Tobback de ambitie van Demir toe. Het contrast met haar voorganger Joke Schauvliege (CD&V) lijkt groot. 'In vergelijking met de periode waarin we ervanuit ging dat bomen dienen om gekapt te worden, is dit een belangrijke stap vooruit.' Alleen vraagt Tobback zich af of er niet te veel wordt ingezet op communicatie. 'Aan praatjes groeien geen blaadjes.'

Zo vindt SP.A het eigenaardig dat Demir hoopt op Europese middelen. Diezelfde minister staat evenwel niet te springen voor de Green Deal van de Europese Commissie, waaraan die centen gekoppeld zijn. Haar woordenwisseling met vicevoorzitter Frans Timmermans ligt nog vers in het geheugen. 'Ofwel schiet je het plan af, ofwel aanvaard je de centen', aldus Tobback.

