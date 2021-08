'Dit klimaatrapport zegt wat we allemaal al wisten: met een overaanbod aan papieren beloften en een gebrek aan inspanningen op het terrein geraken we er niet. Integendeel', zegt Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) maandag in een reactie op het nieuwe klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN).

Maandag heeft het IPCC een nieuw klimaatrapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat enkel door een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen de klimaatopwarming onder de 1,5 graden Celsius kan worden gehouden. Het nieuwe rapport verschijnt op een ogenblik dat de hele wereld kreunt onder de extreme weersomstandigheden: van de watersnood in België tot bosbranden in Griekenland, Turkije en Californië. Volgens het rapport is dat maar een voorsmaakje van wat ons te wachten staat als we de uitstoot van de broeikasgassen niet onder controle krijgen.

Minister Demir hekelt dat de uitstoot van broeikasgassen minder verlaagd werd dan op papier beloofd werd en stelt dat alle landen inspanningen moeten leveren. 'Vlaanderen neemt alvast beide handschoenen op', zegt minister Demir. Ze verwijst naar 'doorgedreven acties op het terrein die eindelijk moeten leiden tot de aanzienlijke uitstootvermindering, gecombineerd met de broodnodige investeringen in klimaatadaptatie zoals onze Blue Deal, om ons weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden'. Daarom moet Vlaanderen volgens minister Demir afstand nemen van fossiele brandstoffen en kiezen voor energievormen zonder of met beperkte CO2-uitstoot.

'Ik hoop dat dit rapport dan ook als wake-upcall kan dienen voor álle regeringen om alle vermijdbare CO2-uitstoot effectief te voorkomen', besluit minister Demir. (Belga)

