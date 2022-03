Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) krijgt hoopvolle signalen dat chemiebedrijf 3M de schade zal vergoeden in de volledige PFOS-perimeter. Dat zei ze vrijdagavond op een ontmoeting met omwonenden in Zwijndrecht. Volgende week woensdag komt ceo Mike Roman naar Brussel voor een ontmoeting met de minister.

Zuhal Demir toonde zich vrijdag op een bijeenkomst van de plaatselijke N-VA zelfzeker over het gesprek met Roman. 'Tegen juni is het saneringsplan klaar, met de technieken om de tuinen proper te maken bij de mensen thuis', zei ze. 'Dat betekent dat we vanaf dan centen nodig hebben en daarvoor komt de grote baas woensdag naar Brussel, voor wat in mijn hoofd het finale gesprek is.'

Volgens Demir zijn er goede signalen dat 3M alle vervuiling zou willen vergoeden, hoe ver die ook reikt. De kentering is er volgens haar gekomen toen de bestuurders van het bedrijf ook in de VS werden gedagvaard. Sindsdien volgt ook de Amerikaanse pers de vervuiling in Zwijndrecht en dat had een effect op de beurswaarde van de chemiereus. De landbouwers zouden als eerste worden uitbetaald.

De commissie Grondverzet legt momenteel de laatste hand aan de tabel met de vergoedingen. '3M heeft al gezegd niet moeilijk te zullen doen over de bedragen die de commissie zal vastleggen voor de boeren', aldus Demir. Over één aspect wil ze geen deal sluiten met 3M en dat is de gezondheid. 'Premier Guy Verhofstadt heeft destijds een deal gemaakt met Eternit voor de gezondheidsproblemen door asbest', zei ze. 'Dat vind ik schandalig tot en met. De gezondheid van de mensen is daar afgekocht geweest, voor veel te weinig geld.'

Demir werd vrijdag ontvangen op de terreinen van Vitaetom, een landbouwbedrijf met dertig medewerkers dat een stevige impact ondervindt van de PFOS-crisis, zegt zaakvoerder Koen Van Hauteghem. 'Hoewel we onze groenten en fruit wettelijk mogen verkopen, blijven afnemers zoals Delhaize telkens opnieuw om stalen vragen', zegt hij. 'Dat kost ons geld en het zorgt voor stress. Voor onze bioproducten voelen we ook een impact op de omzet. Er is minder afname en we krijgen lagere prijzen, omdat sommige afnemers het zekere voor het onzeker nemen.'

