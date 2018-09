Voor de goede orde, het gaat in deze discussie om de erkende en door de staat gesubsidieerde scholen en niet om privéscholen die vallen onder het collectief huisonderwijs. Die erkende Joodse scholen bestaan al meer dan honderd jaar en geven kinderen niet alleen de basiswaarden van hun geloof mee, ze leveren ook kwalitatief onderwijs op hoog niveau af. Ze volgen de eindtermen, respecteren de gelijkheid tussen man en vrouw én de principes van onze democratie. Ik kan het weten want ik ben zelf een product van zo'n school net als vele Joodse mannelijke en vrouwelijke collega's ondernemers, advocaten, artsen, architecten, burgerlijke ingenieurs...

Delen Zuhal Demir heeft de joodse gemeenschap ernstig beledigd.

Ons vergelijken met groepen die het terrorisme financieren en die meisjes verplichten om vanaf een jonge leeftijd een hoofddoek te dragen kan niet door de beugel en zien velen als een belediging. Ook staan Joodse scholen niet direct bekend om het prediken van haat en geweld en zijn zowel geweld als tienerzwangerschappen en drugsproblematiek er onbestaande.

Alles op een hoopje

Zuhal Demir zou beter moeten weten, ze woonde namelijk jaren in de Joodse buurt van Antwerpen. Maar heeft ze ooit een Joodse school bezocht? Nu haalt ze alles door elkaar door privéscholen en reguliere scholen op één hoopje te gooien. Trouwens, ook de privéscholen dienen vanaf nu het bewijs te leveren dat hun leerlingen de eindtermen halen.

Dat er geen discriminatie is in Joodse scholen bewijst volgend actueel verhaal. De Antwerpse Tamara Morsel, pas 30 jaar jong, behaalde vorig jaar haar doctoraat en werd zopas toegelaten tot de Harvard Society of Fellows, één van de meest exclusieve verenigingen ter wereld van studenten die omwille van hun grote academische verdiensten geselecteerd worden. En ja, Tamara Morsel studeerde af aan een Joodsorthodoxe school in Antwerpen - in een aparte klas met enkel meisjes.

Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft in elk geval geen probleem met Joodse scholen die zich schikken naar het leerplan en ziet een wezenlijk verschil met Genkse Milli Görus-school egezien dat een organisatie is die de lekenstaat niet als uitgangspunt neemt en op gespannen voet staat met belangrijke grondwaarden in onze samenleving zoals de gelijkheid van man en vrouw'.

Verduidelijking gewenst

Het is nu wachten op verduidelijking door de staatssecretaris. Wat bedoelde ze met de woorden 'een historische fout uit het verleden' met betrekking tot Joodse scholen? Wie maakte dan die fout en wanneer? En als het volgens haar fout was om überhaupt scholen toe te laten die een plaats toebedelen aan geloof, dus ook aan katholieke scholen - dan moet ze dat ook met zoveel woorden zeggen.

En is het wel slim om paralellen te trekken tussen bevolkingsroepen die toch totaal anders zijn? Heeft er iemand ooit last gehad van de Joodse gemeenschap, van joodse hangjongeren, joodse terroristen of salafisten? Waarom een probleem maken van iets dat er geen is? Of zoals Ludo Van Campenhout, een partijgenoot van Demir in dit verband verkondigde: 'we moeten stoppen met de Joden het slachtoffer te maken van al wat er mis loopt met de islambeleving in Vlaanderen'.

Ik ben benieuwd of de staatssecretaris voor Gelijke Kansen het daar ook mee eens is.