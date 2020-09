De Groene Delle, een domein aan het Albertkanaal in Hasselt, blijft natuurgebied. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stop, laat ze vrijdag weten.

Er liep een aanvraag om 27 hectare van het natuurgebied om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten, maar die plannen stuitten op heel wat protest. Vlaanderen ontving afgelopen zomer 4.500 bezwaarschriften. Er waren ook meer dan 40.000 handtekeningen op petities.

Demir liet toen weten die met open vizier te zullen bekijken en tegen eind september een beslissing te nemen. Die valt nu al vroeger: de minister zet het planningsproces stop. De Groene Delle blijft natuurgebied.

De minister wijst erop dat het dossier al sinds 2004 loopt en dat de geesten sindsdien zijn gerijpt. 'Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water.'

Demir gaat nu op zoek naar andere gebieden waar watergebonden activiteiten kunnen worden ontwikkeld. In het najaar zou ze met een nieuw voorstel naar de regering komen. Ze verwijst onder meer naar het toekomstige bedrijventerrein Insteekhaven Lummen.

