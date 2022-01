In een interview met De Zondag stelt de minister dat er onmiddellijk een definitief kader moet komen met strengere normen voor de uitstoot van stikstof. 'Zoniet komen we in een vergunningsstop terecht, en dat legt de hele economie plat. Dat is mijn grootste nachtmerrie.'

Ondanks het feit dat Demir zelf bevoegd is voor de stikstofmaterie, blijken er toch nog enkele problemen te zijn om tot beleid te komen. 'De standpunten binnen de regering lopen uiteen. Dat is ook logisch. Er komen veel belangen samen: landbouw, natuur en industrie. We moeten eigenlijk water en vuur verzoenen. Maar we moeten slagen. Het is dringend tijd dat Vlaanderen keuzes maakt. Want als we zo doorgaan, zal de kleur uit onze natuur verdwijnen. Brandnetels en bramen verdringen mooie planten en bloemen. Dat is een gevolg van de uitstoot. Dat is niet de erfenis die ik wil nalaten', aldus de minister.

Mix aan maatregelen

De oplossing 'minder vee' mag voor de minister alvast uit het verdomhoekje. 'Minder vee is geen taboe voor mij. Er zijn meer varkens en koeien dan mensen in Vlaanderen. Dat betekent veel mest en dus veel ammoniak. Maar de oplossing zal een mix aan maatregelen zijn.'

Dat de boeren daar niet voor staan te springen, maakt nauwelijks indruk op Demir. 'Ik laat me door geen enkele organisatie inpalmen. Er zijn trouwens veel boeren die het probleem wél begrijpen. Maar waar ik niet tegen kan, is dat de Boerenbond de mensen bang maakt. De ondervoorzitter die zegt dat we binnenkort onze biefstukken uit Brazilië zullen halen: dat is fake news . Ik ben de eerste voorstander van lokale productie.'

Lees het volledige interview in De Zondag via deze link

