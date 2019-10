Vlaanderen zal de Europese klimaatdoelen tegen 2020 wellicht niet halen. Dat geeft de nieuwe minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) woensdag toe in De Morgen. Ook voor 2030 ziet het er nu ook al slecht uit.

Europa eist dat Vlaanderen zijn uitstoot tegen 2020 met 15,7 procent verlaagt in vergelijking met 2005. In het beste geval komt onze regio aan een vermindering van ongeveer 10 procent. Vooral de uitstoot uit het transport en de gebouwen is de laatste jaren niet snel genoeg gedaald. Ook het Europese doel voor groene energie wordt wellicht niet gerealiseerd. Het doel voor energiebesparing wel.

In tegenstelling tot haar voorgangster Joke Schauvliege (CD&V) erkent minister Demir openlijk het probleem. 'Op basis van de informatie die ik de afgelopen dagen heb ingekeken, zal de doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen wellicht niet bereikt worden. Voor de doelstelling rond hernieuwbare energie wordt het kantje boord', laat ze weten. 'Ik ga het dossier naar me toe trekken en bekijk de verschillende mogelijkheden'.

De Europese klimaatdoelen tegen 2030 wil de regering-Jambon wel realiseren. Eind oktober moet Demir een definitief plan met maatregelen indienen. Maar afgaande op het regeerakkoord lijken de 2030-doelen nu al een onmogelijke opdracht. En de ambitie voor 2050? De Standaard weet dat de regeringspartijen hebben afgesproken de Europese ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, niet te dwarsbomen.

Dat is het gevolg van een compromis. CD&V drong er tijdens de formatie op aan dat Vlaanderen de ambitie zou tonen tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, terwijl N-VA dat te hoog gegrepen vond. Het resultaat? Vlaanderen is voorstander van de Europese klimaatneutraliteit, maar op voorwaarde dat het niet betekent dat het ook zelf tegen 2050 neutraal moet zijn.