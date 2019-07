De zomervakantie is officieel van start gegaan. Veel gezinnen vertrekken stralend op vakantie, maar keren niet altijd even vrolijk terug. 'Na de vakantie boomt het aantal aanmeldingen voor relatietherapie en echtscheidingen.'

Mocht u de komende maanden op een camping vertoeven en behoefte hebben aan wat entertainment, dan hebben we een tip. Wacht even tot er een gezin met vouwwagen ( campingcar in mooi Vlaams) arriveert. Ga rustig zitten met een fris biertje, het schouwspel begint vanzelf. Het gezin komt waarschijnlijk uit Nederland en u zit waarschijnlijk in Zuid-Frankrijk, dus ze hebben een tocht van minstens duizend kilometer achter de kiezen. Eerst worden de kinderen uitgeladen, en die willen eigenlijk maar één ding: in het zwembad springen. Maar hun zwempakjes zitten onderaan in de vouwwagen (dat heeft mevrouw weer goed bedacht, zucht meneer), dus het kleine grut moet wachten. Meneer en mevrouw moeten namelijk op zoek naar de ideale positionering op hun toch al erg krappe standplaats. Dicht bij het haagje, want mevrouw wil schaduw. Maar dan staat de wagen ...