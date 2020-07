Egbert Lachaert is voorzitter van de Open VLD. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had hij 8 minuten en 50 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Voor ik partijvoorzitter werd, nam ik elk jaar een week of vier vakantie. Maar mijn voorgangers hebben me al gewaarschuwd dat dat niet meer mogelijk zal zijn. We zullen zien. Voorlopig ben ik in ieder geval de hele zomer beschikbaar voor onderhandelingen. Durft u deze zomer naar het buitenland? Durven zeker. Maar daarvoor is tijd nodig. Ik had samen met vrienden een fietstrip gepland in Roemenië, eind augustus. Maar ik weet niet of die timing zal passen met het werk. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Ja, tot grote ergernis van mijn reisgenoten check ik om de zoveel tijd het nieuws op mijn gsm. Iedereen wordt er gek van, maar ik kan het niet laten. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Op mijn 25e heb ik een lange fietsreis door Oceanië gemaakt. De laatste week zat ik in Tasmanië, een heel onherbergzaam gebied. Een plek om mijn tent te zetten en water om mijn eten te koken: meer had ik daar niet nodig om de gelukkigste mens ter wereld te zijn. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Ooit heb ik een busreis gemaakt. Sindsdien weet ik dat dat mijn ding niet is. Om de zoveel tijd afstappen bij een trekpleister met massa's volk... Nee, geef mij maar wat onbekendere, avontuurlijke bestemmingen. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? In Europa van Geert Mak. Dat is eigenlijk een soort reisverhaal door de geschiedenis van de twintigste eeuw. En het leest als een trein. Welke boeken neemt u dit jaar mee? De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, voor als we in de politiek het geloof in de mensheid zouden verliezen. En Annemie Turtelboom had me ook nog Europeanen. Het ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur van Orlando Figes getipt. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Ik houd nogal van avonturen, maar echte kicks vind ik toch makkelijker in het buitenland dan in België. Al heb ik ooit een survivaltocht gemaakt in de Ardennen: honderd kilometer stappen door de bossen en de weg zoeken met stafkaarten. Dat was wel heel tof. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ja, maar ik ga hier niet vertellen wat. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Eigenlijk heb ik er nooit één gehad. Ooit heb ik wel iemand leren kennen op het vliegtuig met wie ik heel fijne gesprekken heb gevoerd. Een echt lief is dat nooit geworden, maar af en toe hebben we nog contact. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Ik ga vaak op fietsreis met twee goede vrienden. Die lange ritten zijn ideaal voor filosofische beschouwingen over leven en werk. Daar doe ik altijd veel inspiratie op. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Heel vaak. Die fietsreis door Oceanië, bijvoorbeeld. En ooit ben ik ook in m'n eentje van thuis naar Rome gefietst, in drie weken tijd. Dat zijn momenten waarop je veel kunt nadenken en ook veel nieuwe mensen leert kennen. Het verplicht je om je comfortzone te verlaten, iets wat me wel bevalt. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ja. Maar als ik met mijn zoontje op vakantie ga om uit te rusten, kan ik mijn werk na een dag of vijf wel loslaten. Een vakantie van één week is daarom net te kort. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Ik keek heel erg uit naar het EK voetbal, maar daar zullen we nog een jaartje op moeten wachten. Ook de Ronde van Frankrijk staat voor mij synoniem met de zomer. Gelukkig komt die er in september aan. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Zeker wel. Maar de harde realiteit is nu eenmaal dat we niet eeuwig op reis kunnen zijn. Gelukkig geeft een vakantie me altijd heel veel energie voor al het werk dat erop volgt.