De politie en het leger zijn donderdagochtend omstreeks 8 uur gestart met een zoektocht in drie nieuwe afgebakende zones in het Nationaal Park Hoge Kempen. Er zijn geen aanwijzingen dat de voortvluchtige militair Jürgen Conings overleden is, zegt het federaal parket.

Vorige week ging het om een grondige sweeping van het gebied, terwijl er nu meer doelgericht wordt gezocht, met hulp van de cel vermiste personen en Natuur en Bos. Er wordt zowel gezocht naar sporen, als naar de persoon zelf.

'We zijn een zoeking aan het verrichten op basis van de huidige stand van het onderzoek. Waar we nu gaan zoeken, is nog geen grondige zoeking gebeurd. Bepaalde delen van die drie gebieden zijn al doorzocht. De drie zones situeren zich bijna volledig ten noorden van de Boslaan', zegt Wenke Roggen van het federaal parket. 'Er wordt zowel gezocht door politie als door militairen. Op dit moment zijn er een kleine 300 militairen en 100 politiemensen.'

'Al wat interessant is, wordt meegenomen. Er wordt op dit moment gezocht met speurhonden, vergezeld door mensen van de speciale eenheden, van de federale gerechtelijke politie en van het labo', aldus Roggen. 'Het is een andere zoeking dan die we vorige week hebben gehouden. Vorige week is er een grondige fouille van het gebied gebeurd. Op dit moment wordt er meer doelgericht gezocht. De doelgerichtheid is mee bepaald door de cel verdwijningen en de mensen van Natuur en Bos.'

Er zijn geen aanwijzingen dat de betrokkene overleden zou zijn, benadrukt het parket. 'De cel vermiste personen is niet enkel op zoek naar mensen die overleden zijn. Er wordt niet gezocht naar een overleden iemand. Er wordt gezocht naar onze verdwenen militair', besluit Roggen. 'We gaan er nog altijd van uit dat de betrokkene nog in leven is.'

