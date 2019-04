Dat we onze dochters anno 2019 leren dat ze alles kunnen worden, is evident. Maar ook jongens hebben baat bij een feministische opvoeding. Daar komt meer bij kijken dan u denkt: van knalroze Crocs tot FC De Kampioenen.

De boeken van Tiny, roze prinsessenjurken, schoenen met glitters en barbiepoppen: het zijn maar enkele dingen waarvan ik heb gezworen dat ze bij ons nooit zouden binnenkomen. Maar dat is al jaren geleden, toen ik ook nog geabonneerd was op het feministische blad Opzij en vooral, toen ik nog geen dochters had. Die zijn er intussen wel, respectievelijk 6 en bijna 4 jaar. En u kunt al raden dat al die 'verboden voorwerpen' ons huis toch zijn binnengeslopen. Behalve de boeken van Tiny dan, die vinden mijn dochters te truttig. En ondanks de barbiepoppen en de prinsessenjurken weten zij intussen ook dat meisjes alles mogen zeggen en worden, dat niemand ongevraagd aan hun lichaam mag komen en dat het normaal is dat papa en mama de taken eerlijk verdelen. Alleen heb ik me vroeger, bladerend in zo'n Opzij, zelden afgevra...