Zo kan u ontsnappen aan gesponsorde berichten van politieke partijen op Facebook

We worden dagelijks via onze sociale netwerken allemaal geconfronteerd met 'gesponsorde' inhoud. De beheerders van Facebookpagina's gebruiken ze om hun zichtbaarheid te vergroten, door mensen te bereiken die hun pagina niet noodzakelijk volgen, maar wel deel uitmaken van het 'doelpubliek' van de adverteerder.

Als die publicaties u storen, zijn er verschillende opties:

De advertentie 'verbergen' zodat minder advertenties als deze op uw nieuwsoverzicht belanden. U kan hier ook de reden aangeven.

De advertentie 'rapporteren', zoals voor andere Facebook berichten. Dit kan indien u de advertentie aanstootgevend of ongepast vindt omwille van een precieze reden (gewelddadige inhoud, aanstootgevend, seksueel, spam, onwaar nieuwsbericht...).

Klikken op 'Waarom zie ik deze advertentie?'. Met deze optie kan u het doelpubliek van de gesponsorde inhoud identificeren, waarvan u in theorie deel uitmaakt. In die optie hebt u ook de mogelijkheid om 'alle advertenties van deze adverteerder verbergen'.

Het sociale netwerk toont deze advertenties op basis van de gegevens van uw Facebookprofiel, de plaatsen waar u verbinding maakt met het internet en de pagina's die u en uw vrienden 'leuk vinden'. Facebook verzekert dat het uw gegevens gebruikt 'om je advertenties te tonen zonder dat adverteerders te weten komen wie je bent'.

Het is echter onmogelijk om de advertenties volledig te schrappen, zoals het sociale netwerk ons op de hulppagina's duidelijk maakt. 'Advertenties helpen om Facebook gratis te houden en we streven ernaar om je alleen advertenties te laten zien die relevant en interessant voor je zijn.' Via deze link kunt u echter uw advertentievoorkeuren instellen. Die zullen de aard van de getoonde advertenties beïnvloeden, maar het totale aantal niet veranderen.

Tot slot, als u de inhoud van een bepaalde pagina (of van een persoon) niet meer wilt zien, kunt u deze altijd blokkeren door naar de instellingen op de betreffende pagina te gaan.