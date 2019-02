Zevende mars klimaatspijbelaars: inspiratiebron Greta Thunberg als heldin onthaald

De mars voor een betere toekomst kende een woelige start door een overrompeling van de media door de aanwezigheid van Greta Thunberg, meldt persagentschap Belga.

Van een extra grote opkomst was echter geen sprake, er namen 7.500 scholieren en studenten deel aan de mars. Vorige week waren er nog ongeveer 11.000 deelnemers.

Aan het station Brussel-Zuid zullen Thunberg, De Wever, Gantois en Adélaide Charlier de menigte toespreken.

Massale aandacht

De aanwezigheid van de 16-jarige klimaatactiviste zorgde voor heel wat hysterie. Vanaf haar aankomst werden het Zweedse meisje en haar Belgische kompanen Kyra Gantois en Anuna De Wever overrompeld door de media.

De stewards van Youth for Climate hadden alle moeite van de wereld om Thunberg ruimte te geven en de politie moest tussenkomen. De hele mars door zorgde de politie dat de media aan de kop van de stoet op de nodige afstand gehouden werden om de klimaatactivisten ademruimte te bieden.

Voor mede-activiste Kyra Gantois werd het even te veel en vloeiden er tranen. Thunberg blijft ijzig kalm onder de massale aandacht.

Uitgelaten

De menigte was zoals elke week erg uitgelaten en liet zich luidkeels horen. In de straten worden ze nog steeds aangemoedigd door omstaanders en mensen die hen vanuit kantoorgebouwen toejuichten. En de jongeren wilden allemaal een glimp opvangen van hun grote inspiratiebron Greta Thunberg.

De klimaatspijbelaars hielden ook opnieuw tientallen tot honderden borden met niet mis te verstane boodschappen in de lucht.

Een opvallende deelnemer die voor de stoet liep, is Aäron Fabrice. De 21-jarige uit Oostduinkerke heeft zich volledig gehuld in ballonnen die hij zelf op het strand opraapte. 'Ik ruim al acht jaar de plastic soep op aan de kust', zegt hij. 'We moeten stoppen met het oplaten van ballonnen en het gebruiken van helium. Ze worden allemaal de lucht in gestuurd en waar komt het dan terecht? In de zee, in beken of op het land.'

Nederland en Duitsland

Het protest van de Belgische klimaatspijbelaars is deze week Europees getint, want er zijn ook delegaties uit Nederland en Duitsland die Youth for Climate komen steunen om samen een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen in Europa. En ook de Grootouders voor het Klimaat zijn opnieuw op het appel.

Voor Thunberg, De Wever en Gantois begon de dag in het Europees Economisch en Sociaal Comité, waar Thunberg in een speech de politici op hun verantwoordelijkheid wees en hen een veeg uit de pan gaf.

Gent

Ook in Gent was er donderdag een eerste klimaatmars, daar namen volgens de politie zowat 3000 jongeren deel.

Zondag wordt in Gent een grote klimaatmars gehouden. Die optocht, 'Rise For Climate', wordt gedragen door een reeks middenveldorganisaties. Er wordt een grote opkomst verwacht.