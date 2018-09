Zeven mensen opgepakt die 'grote terroristische aanslag' planden in Nederland

Dat heeft het Nederlandse parket meegedeeld.

De groep, met als spilfiguur een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem, zou van plan geweest zijn om 'met bomvesten en Kalasjnikov AK47's een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen', zo staat in een persbericht. Bij de arrestaties vond de politie ook vijf handvuurwapens.

De verdachten werden opgepakt in Arnhem en in Weert. Ze zijn afkomstig uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen.

Aan de arrestaties zijn volgens het OM maanden van onderzoek voorafgegaan. Dat begon in april met informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de 34-jarige Irakees uit Arnhem. Hij zou met een groep een aanslag willen plegen. In 2017 werd hij nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten.

Op welk evenement de verdachten het gemunt hadden, heeft het OM niet bekendgemaakt. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de verdachten op zoek waren naar kalasjnikovs, handgranaten, handvuurwapens, bomvesten en grondstoffen voor een of meerdere bommen. 'Zij zochten ook mogelijkheden voor een training met vuurwapens en het gebruik van bomvesten. Het onderzoek kwam deze maand in een stroomversnelling vanwege vergaande vorderingen van de verdachten', aldus justitie.

De verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze mogen momenteel alleen contact hebben met hun advocaten.