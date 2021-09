Zestig terugkeercoaches om half miljoen langdurig zieken aan het werk te krijgen

De federale regering zet in op terugkeercoaches die de langdurig zieken met zachte hand terug naar werk moeten leiden. In 2022 gaan veertig coaches van start, in 2023 moeten er dat zestig zijn. Dat schrijven de Mediahuis-kranten donderdag.

De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg konden de aanpak van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) van de problematiek van langdurig zieken inkijken. Het plan werd al goed­gekeurd op de ministerraad en de federale regering trekt dit jaar 1 miljoen euro uit voor de voorbereidingen en de eerste aanwervingen. Vandenbroucke benadrukt dat een groot deel van de langdurig zieken te ziek zijn om nog aan het werk te gaan. Het kabinet verwijst daarbij naar internationale schattingen die aangeven dat ongeveer 10 procent wel weer aan het werk kan en wil. Een goeie 50.000 langdurig zieken dus. Van die groep vindt ongeveer de helft op eigen kracht de weg naar werk. Vandenbroucke mikt met de terugkeercoaches op de restgroep die een duwtje in de rug ­nodig heeft. De eerste jaren zou dat gaan om zowat 18.000 terugkeerders per jaar, later om 24.000.