De partijraad van N-VA krijgt volgende zaterdag de keuze tussen zes kandidaten voor de twee functies van ondervoorzitter van de partij.

Het gaat om Anneleen Van Bossuyt, Assita Kanko, Kathleen Depoorter, Lorin Parys, Theo Francken en Valerie Van Peel. Voor de functie van algemeen secretaris is enkel huidige secretaris Louis Ide kandidaat.

Van de huidige ondervoorzitters dingt dus enkel Vlaams parlementslid Lorin Parys naar een verlenging van zijn mandaat. Met Europees parlementslid Assita Kanko en kamerlid Theo Francken - waarvan onduidelijk was of hij zich kandidaat zou stellen wegens de affaire-Kucam - zijn er dus drie kandidaten uit de provincie Vlaams-Brabant.

Kamerleden Anneleen Van Bossuyt en Kathleen Depoorter komen uit Oost-Vlaanderen, hun collega Valerie Van Peel uit Antwerpen.

Om verkozen te zijn als ondervoorzitter of secretaris moet een kandidaat ten minste een gewone meerderheid halen.

De partij zal verder niet communiceren over deze interne verkiezing tot de uitslag op 6 februari gekend is, luidt het in een mededeling.

Op zaterdag 13 maart verkiest de partijraad vervolgens 15 partijbestuursleden. En op zaterdag 24 april worden de interne bestuursverkiezingen afgerond met onder meer de verkiezing van een algemeen penningmeester - die ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur - en een voorzitter van de partijraad, en de samenstelling van de statutencommissie, het financiële comité van toezicht en de verzoenings- en tuchtcommissie.

